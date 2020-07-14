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В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве за прошедшие сутки умерли 29 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили во вторник, 14 июля, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией по столице.

Всего за время пандемии в Москве умерли 4234 человека с подтвержденным коронавирусом.

Всего в России, по данным портала стопкоронавирус.рф на сегодняшний день, зарегистрировано 739 947 подтвержденных случаев заболевания, среди которых 6248 за последние сутки, умерли в результате инфицирования 11 614 человек, удалось излечиться 512 825 пациентам.

12 июля стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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