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Москва и Минск договорились о поставках нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Белоруссия и Россия подписали три международных документа, два из которых касаются изменения условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один регулирует условия поставок Минску российской нефти. Об этом заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, передает БелТа.

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«Тем не менее задача-максимум выполнена: это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности нефти, в Белоруссию» — заявил Головченко, говоря о подписанных соглашениях. Видеозапись заявления Головченко разместила в Facebook пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

По словам Головченко, все соглашения соответствуют интересам Минска и являются «очень выгодными». «Могу сказать, что только по строительству атомной станции Беларусь получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов», — сказал политик.

Отвечая на уточняющий вопрос о поставках российской нефти Минску, премьер отметил, что это больше коммерческий вопрос. Он добавил, что речь идет о «техническом соглашении, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей» в Белоруссию.

Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в начале апреля. Это произошло из-за того, что во время переговоров об условиях поставки стороны не достигли соглашения. В начале апреля Минск после нескольких месяцев переговоров с Москвой договорился о заключении апрельских контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставки сырья по цене $4 за баррель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками.

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