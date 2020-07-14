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Сбежавшего пациента с коронавирусом будут судить в Благовещенске

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В Благовещенске перед судом предстанет 40-летний житель Шимановска, обвиняемый в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией самовольно покинул городскую клиническую больницу, чем создал угрозу массового заболевания людей.

Он спрыгнул с третьего этажа 1 июня. Беглеца задержали недалеко от медучреждения и вернули в больницу, где содержали под конвоем, пишет asn24.ru. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Теперь ему грозит штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, ограничение свободы, принудительные работы либо реальный срок до двух лет.

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