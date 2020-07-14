Находящийся под стражей Бабарико обратился в комитет по правам человека ООН

Участник кампании по выборам президента Белоруссии, экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, заключенный под стражу в СИЗО КГБ, обратился в комитет по правам человека ООН. Об этом во вторник, 14 июля, пишет портал tut.by со ссылкой на сторону защиты.

«Сообщение Виктора Бабарико содержит в том числе запрос о срочных мерах, а именно, чтобы комитет по правам человека (ООН. — Ред.) выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах, чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба», — сообщили адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.

Они указали, что комитет по правам человека ООН подтвердил регистрацию их индивидуального сообщения, поданного от имени Бабарико. Бывший глава Белгазпромбанка пожаловался на нарушение ст. 9 международного пакта о гражданских и политических правах в виде необоснованного задержания и заключения его под стражу.

«Став участником Первого факультативного протокола в пакте в 1992 году, Республика Беларусь признала компетенцию комитета по правам человека принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные пактом», — напомнили адвокаты.

В комитете ООН отметили, что обращение Бабарико поступило 6 июля, а индивидуальному сообщению присвоен регистрационный номер 3788/2020.

По состоянию на 13 июля, комитет по правам человека запросил у Белоруссии информацию о том, оценило ли государство должным образом риски того, что заключение под стражу будет препятствовать реализации политических прав заявителя в грядущих президентских выборах. Информация должна быть предоставлена комитету до 22 июля.

Ранее в этот же день ЦИК Белоруссии отказала Бабарико в регистрации кандидатом в президенты республики.

О предъявлении претенденту на пост главы государства и его сыну обвинений стало известно 22 июня. Бабарико-старшего обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Также ему инкриминируют уклонение от налогов и дачу взятки.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО с 19 июня. До их задержания в головном здании Белгазпромбанка 11 июня прошли обыски, было возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Через семь дней в дом Бабарико пришли с обысками, а его самого вместе с сыном доставили на допрос. По этому делу задержано около 20 человек, многие из них в показаниях называют Виктора Бабарико автором преступной схемы.