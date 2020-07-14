Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Москва и Минск договорились о поставках нефти
Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП России в 2022–2023 годах
Общество
В России предложили уничтожать нелегальные сигареты
Общество
В России утвердят стандарт на школьную форму
Происшествия
В подмосковных Котельниках загорелся ДК после удара молнии

В России утвердят стандарт на школьную форму

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября. Об этом во вторник, 14 июля, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

Оперный класс: МАМТ предложил детям учиться на каникулах
Классическая музыка повышает интеллектуальные способности школьников, уверены эксперты

Новые требования коснутся таких элементов одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В качестве основных критериев будут взяты показатели безопасности, качества ткани и комфортной носки, чтобы школьники могли носить вещи из них целый день, не испытывая неудобств.

Стандарт будет добровольным, но при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам документа.

На данный момент на законодательном уровне не установлено понятие «школьная форма», а из детской одежды не выделяют категорию вещей, которая предназначена для учебных заведений. Изготовители одежды для детей придерживаются общего технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В связи с этим идея о создании дополнительных требований к школьной форме представляется особенно актуальной. С этим согласны и специалисты Росстандарта.

«Сегодня законодательством не предусмотрено такое понятие, как школьная форма, поэтому в продаже присутствует одежда, по своим характеристикам соответствующая вещам для эпизодической носки. Одежда же для школы должна соответствовать другим требованиям, ведь в ней дети проводят по несколько часов», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Росстандарте также рассказали, что действие предварительного национального стандарта будет ограниченным, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ или же отменить его в случае, если опыт будет негативным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020