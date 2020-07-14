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«Роскосмос» назвал сроки разработки ракеты «Ангара-А5В»

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Фото: Роскосмос
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«Роскосмос» планирует представить ракету повышенного тяжелого класса «Ангара-А5В» не позднее 2025 года.

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«По итогам совещания в Воронеже [главой «Роскосмоса»] Дмитрием Рогозиным перед коллективом КБ химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане. Цель — разработка не позднее 2025 года ракеты повышенного тяжелого класса «Ангара-А5В», — сообщила госкорпорация во вторник, 14 июля, в своем Twitter..

8 июля гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о том, что в 2023 году планируется первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с целью испытания нового двигателя РД-191, который будет использоваться для перспективного семейства ракет-носителей «Ангара».

Ранее, 30 июня, стало известно, что «Роскосмос» рассмотрит вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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