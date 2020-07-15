Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе

45 лет назад, 15 июля 1975 года, стартовала программа «Союз–Аполлон» — совместный экспериментальный пилотируемый полет советского и американского космических кораблей. Главные цели миссии — испытать систему сближения на орбите и стыковочный агрегат, отработать переход из одного корабля в другой, накопить опыт в проведении совместных полетов. «Союз» был запущен с «Байконура» в 15:20, «Аполлон» стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 22:50. Спустя двое суток произошла стыковка кораблей, а через три часа были открыты люки и произошло историческое рукопожатие командиров — Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Как это было — в фотогалерее «Известий»