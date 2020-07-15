Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе

45 лет назад, 15 июля 1975 года, стартовала программа «Союз–Аполлон» — совместный экспериментальный пилотируемый полет советского и американского космических кораблей. Главные цели миссии — испытать систему сближения на орбите и стыковочный агрегат, отработать переход из одного корабля в другой, накопить опыт в проведении совместных полетов. «Союз» был запущен с «Байконура» в 15:20, «Аполлон» стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 22:50. Спустя двое суток произошла стыковка кораблей, а через три часа были открыты люки и произошло историческое рукопожатие командиров — Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Как это было — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Летчик-космонавт Валерий Кубасов в макете корабля «Союз-19» в Звездном городке
На весь экран
Фото: Getty Images/Bettmann
Томас Стаффорд пожимает руку Алексею Леонову во время учений
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Члены экипажей «Союза» и «Аполлона» на встрече с журналистами в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке незадолго до экспериментального полета
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Экипаж космического корабля «Союз-19» — командир Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Транспортировка ракеты-носителя с космическим аппаратом «Союз-19» к стартовой площадке
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Супруги космонавтов Светлана Леонова с дочерью Оксаной и Людмила Кубасова с сыном Дмитрием и дочерью Катей во время проводов на аэродроме
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Алексей Леонов и Валерий Кубасов перед стартом на космодроме Байконур 15 июля 1975 года
На весь экран
Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
Журналисты наблюдают по телевизору за стартом «Союза»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.