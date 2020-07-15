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Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе

45 лет назад на околоземной орбите произошло историческое событие
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/НАСА
45 лет назад, 15 июля 1975 года, стартовала программа «Союз–Аполлон» — совместный экспериментальный пилотируемый полет советского и американского космических кораблей. Главные цели миссии — испытать систему сближения на орбите и стыковочный агрегат, отработать переход из одного корабля в другой, накопить опыт в проведении совместных полетов. «Союз» был запущен с «Байконура» в 15:20, «Аполлон» стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 22:50. Спустя двое суток произошла стыковка кораблей, а через три часа были открыты люки и произошло историческое рукопожатие командиров — Алексея Леонова и Томаса Стаффорда. Как это было — в фотогалерее «Известий»
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Летчик-космонавт Валерий Кубасов в макете корабля «Союз-19» в Звездном городке
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: Getty Images/Bettmann
Томас Стаффорд пожимает руку Алексею Леонову во время учений
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Члены экипажей «Союза» и «Аполлона» на встрече с журналистами в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке незадолго до экспериментального полета
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Экипаж космического корабля «Союз-19» — командир Алексей Леонов и бортинженер Валерий Кубасов
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Транспортировка ракеты-носителя с космическим аппаратом «Союз-19» к стартовой площадке
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Супруги космонавтов Светлана Леонова с дочерью Оксаной и Людмила Кубасова с сыном Дмитрием и дочерью Катей во время проводов на аэродроме
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Алексей Леонов и Валерий Кубасов перед стартом на космодроме Байконур 15 июля 1975 года
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
Журналисты наблюдают по телевизору за стартом «Союза»
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: Getty Images/NASA/Corbis/VCG/Roger Ressmeyer
«Союз-19» на орбите
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15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Алексей Леонов и Валерий Кубасов после приземления «Союза-19» у города Аркалык
На весь экран
15 июля 1975 года запуском кораблей «Союз-19» в СССР и «Аполлон» в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран
Фото: РИА Новости/Александр Моклецов
Алексей Леонов пишет слова благодарности всем участникам программы «Союз-Аполлон» на борту спускаемого аппарата
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