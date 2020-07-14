Юные музыканты из Обнинска сыграют с Юрием Башметом

Ученики детской школы искусств № 1 Обнинска Ариадна Демурчева и Елизавета Ионова прошли национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

При прослушивании они продемонстрировали высокий уровень владения скрипкой и попали в состав прославленного коллектива.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр создали в 2012 году. Его состав определяется на основе всероссийского конкурса.

Как пишет газета «Весть», талант девочек сначала отметили в самом Обнинске. Они стали лауреатами городской премии за достижения в образовании, спорте и искусстве.