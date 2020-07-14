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Более 4,6 млн человек посмотрели турнир UFC251 на РЕН ТВ

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Фото: РИА Новости/Getty Images/UFC
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По данным Mediascope, турнир UFC 251, показанный в прямом эфире на РЕН ТВ 12 июля, собрал у экранов 4,6 млн человек по всей стране. Так, в Москве доля в целевой аудитории 25-54 составила 23,9%, а доля мужчин в этой возрастной категории — 22,2%. По России в целом эти показатели составили 16,2% и 21,5%.

При этом состоявшийся в рамках турнира бой Джессики Андраде и Роуз Намаюнас привлек рекордную женскую аудиторию —– в Москве его посмотрели более 40% российских телезрительниц: доля в этой категории составила 42,2%.

Таким образом, РЕН ТВ занял первое место среди всех телеканалов в данном временном слоте — как в столице, так и по России в целом.

В результате титульного боя за пояс UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алдо техническим нокаутом в 5-м раунде. РЕН ТВ — единственный федеральный канал, который показал UFC 251 в прямом эфире совершенно бесплатно. Предыдущие трансляции боев UFC на РЕН ТВ также притягивали внимание значительной части аудитории и занимали первые строчки в рейтингах телесмотрения.

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