Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях

В Баренцевом и Черном морях во вторник были обнаружены самолеты-разведчики США и Норвегии, на их перехват поднимались российские истребители. Об этом 14 июля сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«14 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваториями Баренцева и Черного морей были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы РФ», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

В воздух поднялись истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа. Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии, а после вернулись на базы.

«Воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолеты: Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США (над Черным морем)», — говорится в сообщении.

Иностранные самолеты-разведчики не нарушили госграницу России, а полеты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ на прошлой неделе поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем.

Кроме того, 10 июля стало известно, что вдоль российских границ в течение недели 30 иностранных самолетов совершили разведывательные полеты.