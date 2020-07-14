Медведев не исключил возникновения новых волн коронавируса

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 14 июля допустил, что могут прийти последующие волны распространения коронавируса, и необходимо активизировать международное сотрудничество по противодействию этой угрозе.

«Никто, к сожалению, не может дать гарантии, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны [распространения коронавируса], что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся», — приводит ТАСС слова Медведева с выступления на международном межпартийном круглом столе о сотрудничестве в сфере безопасности в период пандемии.

Он отметил, что добиться желаемых результатов можно только при совместной работе. По его словам, сотрудничеству необходимо придать новый импульс, несмотря на все различия в партийных позициях и подходах.

Медведев убежден, что достичь кооперации можно через государственные институты, исполнительную власть и парламенты. «<...> Чтобы взаимодействие действительно смогло помочь преодолеть самый страшный вызов, с которым столкнулось человечество в 21 веке», — пояснил он.

Несколько дней назад главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может произойти, если люди не будут соблюдать противоэпидемические меры.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что России удастся избежать второй волны коронавируса. Такой вывод он сделал исходя из динамики заболеваемости в стране.

По данным на 14 июля, в России зарегистрировано 739 947 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались 11 614 человек, 512 825 пациентов выздоровели.