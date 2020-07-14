Лжесотрудницы банка обокрали москвича на 5,3 млн рублей

Мошенники обокрали москвича почти на 5,3 млн рублей, представившись сотрудниками отдела безопасности одного из российских банков. Об этом 14 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 июня. Мошенники позвонили пострадавшему по телефону и заявили, что на его счета была совершена хакерская атака и кто-то попытался снять с них деньги. Чтобы сохранить средства, мужчине предложили перевести деньги на якобы резервный счет.

Доверившись мошенникам, мужчина перевел более 5,26 млн рублей. Предполагаемых злоумышленников удалось разыскать 13 июля. Ими оказались две жительницы Москвы. Они полностью признались в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении предполагаемых мошенников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне стало известно, что 61-летняя жительница Нижнего Тагила перевела на неизвестные счета почти 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшей, с ней по телефону связалась женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что со счета тагильчанки кто-то якобы пытается снять 2,5 тыс. рублей в Белгороде. Затем с пострадавшей связалась «старшая операционистка», которая попросила данные карты и коды из СМС-сообщений.