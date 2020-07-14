Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине заявили о возможном продлении карантина в Киеве на 1,5 года
Общество
СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям
Общество
Медведев не исключил возникновения новых волн коронавируса
Мир
В Армении заявили о гибели двух офицеров после обстрела со стороны Азербайджана
Спорт
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ

Лжесотрудницы банка обокрали москвича на 5,3 млн рублей

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники обокрали москвича почти на 5,3 млн рублей, представившись сотрудниками отдела безопасности одного из российских банков. Об этом 14 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Инцидент произошел 23 июня. Мошенники позвонили пострадавшему по телефону и заявили, что на его счета была совершена хакерская атака и кто-то попытался снять с них деньги. Чтобы сохранить средства, мужчине предложили перевести деньги на якобы резервный счет.

Доверившись мошенникам, мужчина перевел более 5,26 млн рублей. Предполагаемых злоумышленников удалось разыскать 13 июля. Ими оказались две жительницы Москвы. Они полностью признались в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении предполагаемых мошенников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне стало известно, что 61-летняя жительница Нижнего Тагила перевела на неизвестные счета почти 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшей, с ней по телефону связалась женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что со счета тагильчанки кто-то якобы пытается снять 2,5 тыс. рублей в Белгороде. Затем с пострадавшей связалась «старшая операционистка», которая попросила данные карты и коды из СМС-сообщений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020