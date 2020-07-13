Жительница нижнего Тагила перечислила мошенникам почти 1,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 61-летняя женщина перечислила на неизвестные счета почти 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшей, с ней по телефону связалась женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что со счета тагильчанки кто-то якобы пытается снять 2,5 тыс. рублей в Белгороде. Затем с пострадавшей связалась «старшая операционистка», которая попросила данные карты и коды из SMS-сообщений. Об этом сообщает «ТагилСити.ру».

В результате оказалось, что на потерпевшую оформлен кредит на 1,4 млн рублей. Звонившие тут же предложили перевести деньги на «резервные счета». Всю сумму удалось перевести более чем за 20 переводов.

Сотрудники полиции установили, что счета зарегистрированы в Московской области. Правоохранительные органы проводят мероприятия для установления движения похищенных средств по счетам.