В Музее Москвы заявили о создании проекта о COVID-19

Музей Москвы заявил о начале работы над проектом о пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте музея 14 июля.

«Мы хотим задокументировать истории разных людей и собрать архив городских воспоминаний о коронавирусе. <...> Это могут быть любые личные вещи: от посадочного талона и пропуска на перемещение по городу до фикуса, кулинарной книги с рецептами для начинающих, фотографий натюрморта с кольраби и самодельной маски», — говорится в сообщении.

Музей предлагает всем желающим поделиться фотографиями, видео, дневниками, личными вещами, талисманами — тем, что ассоциируется с пандемией COVID-19 и «опытом переживания этого непростого времени».

До 31 августа команда музея подготовит онлайн-проект, посвященный коронавирусу, и выставку.

С момента основания музея в 1896 году фонды Музея Москвы возросли до 800 тыс. единиц хранения. Значительная часть собрания — уникальные родовые, семейные и личные вещи москвичей, которые знакомят с жизнью горожан с XVIII столетия до наших дней.

По данным на 14 июля, всего в Москве зафиксировано 230 642 случая заболевания COVID-19, 165 966 пациентов выздоровели, 4205 скончались.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.