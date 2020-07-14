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Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике

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Владимир Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике. Предполагается введение реестра резидентов. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели или компании, планирующие реализацию нового инвестиционного проекта. Для них сокращается срок проведения плановых проверок. Закон предполагает предоставление налоговых льгот. Кабмин сможет устанавливать и другие меры поддержки резидентов. Кроме этого, в Арктике применяется процедура свободной таможенной зоны.

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