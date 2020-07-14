Авиашоу с участием «Стрижей» пройдет в Казани

В Казани 25 июля состоится традиционный авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота РФ. По информации пресс-службы минпромторга Татарстана, в шоу примут участие две знаменитые пилотажные группы — «Русь» и «Стрижи».

Будут задействованы около 30 самолетов и вертолетов, среди которых Л-39 и истребители МиГ-29, передает ИА «Татар-информ». В день праздника для посетителей будут работать детские модельные кружки, показательные выступления парашютистов, различные мастер-классы и концертная программа. Запланировано награждение отличившихся работников авиационной промышленности республики.

Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк» пролетели 24 июня в небе над Новосибирском в транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8. В воздушном параде приняла участие авиационная военная техника с двух авиабаз.