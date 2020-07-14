В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы ливня

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за угрозы сильного дождя. Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По словам специалистов, погода является потенциально опасной из-за вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба, пишет RT. Во вторник в регионе прогнозируется сильный ливень, грозы и порывистый ветер. Предупреждение будет актуально до 00:00 среды, 15 июля.

Как пишет REGNUM, ранее синоптики Гидрометцентра сообщали, что 14 июля в столице ожидается облачная погода, дождь, местами сильный, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит 19–21 градус выше нуля.

«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в Ярославской области, где ожидается очень сильный дождь. Там предупреждение будет длиться до 22:00 14 июля, отмечает RNS.

Ранее в Москве и области из-за ветра и грозы объявили «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать в регионе 00:00 до 11:00 среды, 15 июля, пишет РИАМО. Аналогичное предупреждение объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской, Смоленской и Костромской областей.

13 июля сообщалось, что синоптики предупредили о сильном ливне в Москве во вторник, 14 июля. По прогнозам специалистов, выпадет половина месячной нормы осадков — 45 мм.