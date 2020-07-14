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Песков ответил на вопрос о ручке Путина

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов об экспрессивном использовании ручки президентом.

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На вопрос о том, почему Путин «то кидает, то раскручивает ручку», Песков сказал, что президент использует ручку как все — «чтобы писать».

Он добавил, что не стоит «забивать себе голову ненужными инфоповодами».

Ранее, в мае, «РИА Новости» сообщало, что во время видеосовещания по борьбе с паводками президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

«Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании <...> президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах», — говорилось в сообщении.

На совещании Путин подчеркнул, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья.

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