Песков ответил на вопрос о ручке Путина

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов об экспрессивном использовании ручки президентом.

На вопрос о том, почему Путин «то кидает, то раскручивает ручку», Песков сказал, что президент использует ручку как все — «чтобы писать».

Он добавил, что не стоит «забивать себе голову ненужными инфоповодами».

Ранее, в мае, «РИА Новости» сообщало, что во время видеосовещания по борьбе с паводками президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

«Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании <...> президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах», — говорилось в сообщении.

На совещании Путин подчеркнул, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья.