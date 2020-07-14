Новый очаг АЧС выявили в Приморском крае

В четырех муниципалитетах Приморского края ввели карантин в связи с обнаружением вируса африканской чумы свиней. Новый очаг заболевания выявлен в Кировском районе.

По данным ветеринарной инспекции, вспышка заболевания обнаружена в селах Степановка и Марьяновка. В Кировском районе введен карантин. Специалисты проводят мероприятия для предотвращения распространения вируса. В частности, ведется дезинфекция хозяйств в частном секторе, пишет ИА UssurMedia.

Также карантин по АЧС действует в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.

Ветеринары отмечают, что вирус циркулирует среди диких кабанов. В домашние хозяйства он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана.

Ранее вспышку заболевания ликвидировали в Дальнереченском районе. 9 июля сообщалось об отмене карантинного режима в муниципалитете.