Вспышку АЧС ликвидировали в Приморском крае

В Дальнереченском районе Приморского края ликвидировали вспышку африканской чумы свиней. В муниципалитете отменен карантинный режим.

Распоряжение о снятии карантина подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко. В Дальнереченском районе были проведены все необходимые профилактические мероприятия. Больных животных изъяли и утилизировали, сообщает ИА PrimaMedia.

В течение года из муниципалитета запрещено вывозить свиней, а также мясо, не прошедшее термическую обработку.

Карантин по африканской чуме свиней сохраняется в Яковлевском районе, Лесозаводске и Чугуевском муниципальном округе.