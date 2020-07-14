В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек COVID-19 из-за ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая образовательная среда» заявил, что меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции позволили не допустить вспышек COVID-19 из-за скопления выпускников на ЕГЭ.

«<...> В целом он [ЕГЭ] проходит в спокойном, штатном режиме с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. Никаких вспышек нет, мы здесь выверяли каждый шаг», — сказал Кравцов.

Основной период ЕГЭ в 2020 году — с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек. В России уже прошли экзамены по русскому языку, математике, физике и истории. Рособрнадзор отчитался, что все испытания прошли без сбоев в штатном режиме.

Срок сдачи ЕГЭ в 2020 году был перенесен на более поздний из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Сдавать экзамен будут только те выпускники школ, которые поступают в вузы в текущем году. Пересдача единого госэкзамена для улучшения результата также не предусмотрена.