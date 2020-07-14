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В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта фальшивой косметики
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В Подмосковье полиция пресекла канал сбыта фальшивой косметики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичные полицейские пресекли канал сбыта фальсифицированных медицинских препаратов, применяемых в косметологии. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ 14 июля.

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«Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность лиц, подозреваемых в обращении фальсифицированных, а также незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий», — говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники изготавливали лекарства под иностранным брендом. Кустарным способом они изготавливали на собственном производстве, расположенном на территории столицы, различные виды лекарственных средств с гиалуроновой кислотой для подкожных инъекций. Участники группы с помощью сторонних организаций заказывали стеклянные флаконы объемом 10 мл и этикетки с реквизитами бренда иностранной компании.

Продукцию реализовали через специально организованную оптовую косметическую компанию. Фигуранты также рекламировали продукцию в интернете.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Москве. Ими оказались пятеро жителей столицы в возрасте от 53 до 76 лет — все с медицинским образованием.

В жилищах участников группы и помещении подпольного производства лекарственных средств провели обыски, препараты для изготовления лекарственных средств изъяли. Кроме того, были обнаружены предметы и документы, содержащие сведения о каналах сбыта контрафактной продукции.

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении пятого — в виде домашнего ареста, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В июне в Роскачестве рассказали о том, как избежать покупки контрафакта или фальсификата в онлайн-аптеках.

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