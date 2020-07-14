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В Москве значительно упал спрос на однокомнатные квартиры

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В Москве значительно упал спрос на однокомнатные квартиры. По данным одного из агентств недвижимости, число договоров долевого участия сократилось на 34%. Спад интереса к однушкам подтверждают застройщики. По их информации, в апреле на однокомнатные квартиры приходилось 39% продаж, в мае — 27%. Покупатели отдают предпочтение жилью большей площади. При этом число сделок по двухкомнатным квартирам выросло на 25%. Эксперты связывают тенденцию с программой субсидирования ипотеки, позволяющей покупать квартиры большей площади. Конкуренцию однушкам составляют и студии. Эксперты не исключают рост цен на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

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