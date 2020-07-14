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В России зафиксировано 6248 новых случаев заболевания коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За прошедшие сутки в России COVID-19 выявили у 6248 человек. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Наибольшее количество случаев было зафиксировано в Москве (613) и Санкт-Петербурге (281). При этом в стране за последние 24 часа от коронавируса скончались 175 человек, а выздоровели ― 8804.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 835.

Ранее, 12 июля, стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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