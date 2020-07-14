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Житель ЕАО получил условный срок за фейковые листовки о коронавирусе
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Житель ЕАО получил условный срок за фейковые листовки о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Биробиджанский районный суд приговорил жителя Еврейской автономной области (ЕАО) к условному сроку за изготовление и распространение листовок, в которых утверждается, что коронавирус не опасен и поэтому нет необходимости носить медицинские маски. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 июля на сайте суда.

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«47-летний житель областного центра Б. в апреле 2020 года <…> изготовил листовки, в которые внес заведомо ложные сведения об отсутствии необходимости в этот период использовать защитные средства — медицинские маски, так как коронавирус не представляет опасности. Здесь же он сослался на два номера сотового телефона, принадлежащих должностным лицам комиссариата ЕАО, указав заведомо ложные сведения о том, что данные лица могут подтвердить достоверность распространяемой им информации», — говорится в сообщении.

На суде мужчина объяснил свои действия тем, что тогда ему казалось, будто коронавируса не существует и на самом деле это простое ОРВИ. Его приговорил к четырем месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком шесть месяцев и удержанием 5% от зарплаты в пользу государства.

Ранее 6 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис опроверг появившиеся до этого сообщения о возможном закрытии Мурманска из-за коронавируса. Он заявил, что эта информация является фейком и попросил правоохранительные органы провести проверку по факту размещения недостоверной информации в интернете.

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