У главы минздрава Австралии не получилось с первого раза надеть маску

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант попал в неловкое положение, когда в штате Виктория призывал жителей носить медицинские маски, а сам не смог с первого раза надеть свою. Видеозапись выступления опубликовал в понедельник, 13 июля, The Sydney Morning Herald.

«Я призываю жителей Виктории: если у вас нет возможности соблюдать социальную дистанцию и вы находитесь в непосредственной близости от других людей, пожалуйста, носите маску», — заявил глава минздрава.

Далее он на своем примере решил показать, как следует надевать медицинскую маску, но она полностью закрыла Ханту глаза и ему пришлось повторить попытку. На этот раз у министра всё получилось, хотя тоже не сразу.

Ранее власти штата Виктория объявили о повторном введении карантина из-за стремительного роста случаев коронавирусной инфекции. В течение шести недель жители Мельбурна смогут выходить из дома только для покупки продуктов и вещей первой необходимости, чтобы получить помощь или ухаживать за другими. Также можно будет выйти на улицу для занятий спортом или чтобы добраться на учебу и работу.

По данным портала Worldometr число случаев COVID-19 в Австралии составляет 10 250. При этом подавляющее большинство пациентов уже излечились — 7835, скончались 108 человек.