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Российская молодежь назвала свои самые важные жизненные приоритеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российской молодежь считает своей самой значимой жизненной целью материальное благополучие. Соответствующие данные содержаться в исследовании ВЦИОМа, результаты которых во вторник, 14 июля, приводит RT.

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Опрошенным предлагалось назвать не более трех наиболее важных для них жизненных приоритета.

На первое место 60% респондентов поставили материальный достаток. Следующий по популярности ответом стал «хороший эмоциональный климат» в семье, его выбрали 29%.

Среди ответов фигурировали также «забота о своем здоровье и регулярное посещение врача» (23%), «наличие свободного времени для своих увлечений» (22%), «хорошие жилищные условия» (22%) и «общение с друзьями» (21%).

Среди молодых людей не пользуются популярностью «рождение и воспитание только одного ребёнка», «наличие постоянного партнёра» и «получение высшего образования» (по 5%), а также «контроль над своим питанием и распорядком дня» (3%).

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее среди самых ценных качеств коллег россияне назвали профессионализм и уважение к людям.

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