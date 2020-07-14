В Сети опубликовали видеоролик, где Porsche Cayenne Turbo разогнали до 333 км/ч на немецком автобане.

Для того, чтобы Porsche Cayenne Turbo смог разогнаться до такой скорости, двигатель спортивного кроссовера модифицировали. Мощность авто возросла

с 550 л.с. до 962 л.с.

Тюнингованный Porsche Cayenne Turbo массой 2 385 кг смог разогнаться до сотни за 3,1 сек — это на секунду быстрее чем в заводской версии.

Стоимость модификации двигателя Porsche Cayenne Turbo эксперты оценили в €30 тыс.