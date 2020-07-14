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Разин раскрыл секрет своего похудания на 46 кг

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в интервью изданию «Комсомольская правда» в понедельник, 13 июля, раскрыл секрет своего похудения. За полгода он сбросил вес со 153 до 107 кг.

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Разин сел на специальную диету, которую ему посоветовал диетолог, работавший с Аллой Пугачевой.

По словам продюсера, каждое свое утро он начинает с бутерброда с печенью трески, так как в ней в большом количестве содержится витамин D, а он прежде всего, как отмечает шоумен, нужен организму.

Он также подчеркнул, что есть можно всё, за исключением сахара.

«Но порционно — не более 200 г еды. Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа. После шести часов я ничего не ем. Остаюсь только на воде. Понедельник — разгрузочный день, я голодаю. То, что может быть некоторым не очень приятно — от алкоголя тоже важно отказаться», — поделился секретом Разин.

Продюсер заметил, что продолжит придерживаться диеты, чтобы прийти в идеальную форму ради выступлений с «Ласковым маем».

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть. По словам специалиста, прежде всего в рационе должны быть капуста,богатая клетчаткой, овощи, в которых содержится много воды, например, огурцы. Помимо этого, желающим похудеть следует добавить в меню блюда из сельдерея и бобовых. Эксперт добавила, что не следует забывать есть мясо. Это могут быть отварные куриные грудки, мясо кролика, нежирная говядина. В первой половине дня Соломатина рекомендовала употреблять одно–два яйца.

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