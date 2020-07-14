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Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.

По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране все в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот. Набиуллина заявила, что никаких изменений не рассматривается и не планируется, пишет «РИА Новости».

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Слухи о деноминации прокомментировала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая назвала подобные разговоры провокацией.

По ее словам, это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее Матвиенко отметила, что сейчас очень активно в обществе обсуждается вопрос возможной деноминации и это сильно тревожит людей и бизнес.

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.

По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег. Он считает, что это говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100.

В ответ на это директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг заявил 10 июля о нецелесообразности деноминации в стране в настоящее время.

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