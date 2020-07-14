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Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

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Фото: TASS/Zuma/Staff Sgt. Rachel Maxwell
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Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие. Об этом говорится в сообщении компании Boeing, распространенном во вторник, 14 июля.

Согласно документу, ВВС США заключили контракт с Boeing почти на $1,2 млрд на строительство первой партии из восьми современных истребителей F-15EX. Он сможет нести больше вооружения, чем любой другой истребители и сможет запускать гиперзвуковое оружие длиной до 7 м и весом до 3,2 т.

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Также ВВС США объявили бессрочный контракт на поставку не оговоренного числа этой модели истребителей на сумму $23 млрд. По предварительным данным, речь идет о 144 самолетах. Первые две машины по плану должны быть произведены во втором квартале 2021 финансового года, еще шесть — в 2023 финансовом году.

Ранее в Пентагоне не раз констатировали отставание от России и Китая в области гиперзвукового вооружения. В связи с этим Штаты ускорили программу создания своего оружия. Трамп анонсировал появление «супер-пупер-ракеты», которая будет в 17 раз быстрее ракет противника и способна поразить цель размером 70 см на расстоянии 1,6 тыс. км.

18 июня ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт сообщил о планах ускорить испытания ракет.

За несколько дней до этого стало известно, что новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет.

Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил о разработке контргиперзвуковых ракет. По его словам, средства перехвата появятся у РФ раньше, чем у других стран «гиперзвук».

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