На Аляске выступили за сохранение памятника правителя русских владений

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США набрал около 6 тыс. подписей под онлайн-петицией против предложения убрать из центра американского города Ситки на Аляске статую Александра Баранова, который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков.

По состоянию на 3:00 вторника, 14 июля, предложение по сохранению статуи поддержали 5 956 человек. Как пишет ТАСС, власти города намерены рассмотреть два предложения, одно из которых касается переноса памятника из центра в исторический музей, а второе предполагает вынесение вопроса о переносе памятника на голосование во время муниципальных выборов 6 октября.

О проходящих на Аляске протестных акциях за снос памятников европейским колонистам 25 июня сообщала радиостанция KTOO. Отмечалось, что петицию, призывающую к сносу памятника Александру Баранову, подписала почти тысяча человек. Кроме этого, на мирную акцию собрались 90 жителей штата. Один из протестующих, Николас Галанин, заявил, что Баранов является личностью, которая несет ответственность за убийства, порабощение, изнасилования и геноцид.

23 июня президент США Дональд Трамп пообещал защищать национальные монументы от участников акций протеста и беспорядков. Кроме того, он рассказал, что уполномочил власти арестовывать всех, кто пытается совершить акт вандализма в отношении памятников и статуй, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет.

Александр Баранов в 1799 году основал на Аляске форт Новоархангельск (впоследствии переименованный в Ситку). Форт находился на острове, названном именем Баранова. Исследователь перенес туда административный центр Русской Америки, ранее располагавшийся в Иркутске.

Памятник главе русских поселений на Аляске был возведен в городе Ситке на острове Баранова в 1989 году.