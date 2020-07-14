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Очевидцы засняли выстрел полиции из шокера в чернокожего в Нью-Йорке

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Очевидцы сняли на видео кадры столкновения полиции с участниками протестов в американском Нью-Йорке, во время которого сотрудник полиции выстрелил из электрошокера в темнокожего протестующего.

По информации полиции, активист агрессивно действовал против офицера, кричал на него и подкинул свой шлем в небо, после чего полицейских достал электрошокер и выстрелил в мужчину для задержания. Инцидент прозошел в районе Бруклина, пишет Newsweek.

С конца мая в США проходят акции против расизма под лозунгом Black Lives Matter. Акции начались после гибели темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки.

9 июля мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял участие в нанесении на асфальт у небоскреба Trump Tower надписи Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

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