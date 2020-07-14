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«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

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Фото: REUTERS/Clive Brunskill
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«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.

Майкл Обафеми на седьмой добавленной минуте спас «Саутгемптон» от поражения и не дал манкунианцам подняться на третью строчку в АПЛ.

У манчестерского клуба 59 очков, «Лестер» опережает его лишь по разнице мячей. Командам предстоит очный матч в 38-м туре.

25 июня футбольный клуб «Ливерпуль» досрочно завоевал титул чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ). Накануне ливерпульцы разгромили лондонский «Кристал Пэлас» и набрали 86 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу с отрывом в 23 очка от клуба «Манчестер Сити».

АПЛ возобновила чемпионат по футболу с 17 июня после паузы из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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