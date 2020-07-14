Работы по украшению ко Дню города завершаются в Липецке

Основные мероприятия Дня города в Липецке стартуют 17 июля. Белые, желтые и зеленые флаги уже появились на главных улицах и площадях, а также на мостовых переходах.

Как сообщили в «Городском центре рекламы», в ближайшие дни поздравительная информация появится на 15 остановочных павильонах и 15 щитах в разных районах областного центра. На поздравительных плакатах будут размещены знаковые места Липецка, его жители и работники Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), ведь День города в Липецке отмечают одновременно с Днем металлурга. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Сейчас продолжается монтаж конструкций. Подрядчики должны завершить все работы 14 июля.