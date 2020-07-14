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Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД). Во-первых, по ряду месторождений будет проиндексирована ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД (законопроект есть у «Известий»). До конца 2023 года повышающий коэффициент предлагается установить на уровне 1,5, после этого снизить его до 1. Такой механизм, однако, будет применяться не ко всем месторождениям, подпадающим под НДД, а только к «средне новым» (части первой и второй групп участков).

НДД предполагает сохранение НДПИ, но в пониженном размере (в среднем на 60%) в сравнении с общей действующей налоговой ставкой. Кроме того, для участков недр, расположенных в новых регионах и относящихся к так называемым гринфилдам, предусмотрен льготный период уплаты этого налога.

Также Минфин предлагает запретить понижать налоговую базу на сумму убытков более, чем на 50%.

Замглавы ведомства Алексей Сазанов, курирующий налогообложение энергетической отрасли, в интервью агентству Reuters оценил выпадающие доходы от введения режима НДД в 213 млрд рублей. Появление нового налога в его нынешнем виде Сазанов назвал своей самой большой ошибкой в карьере.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Компенсация факта: Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

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