Появление пыльцы может предсказать окончание сезона COVID-19

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Они полагают, что эта тенденция распространяется и на новый коронавирус.

Исследователи сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах. И сделали вывод, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности может быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая коронавирус.

Появление в воздухе большого количества пыльцы действительно может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение, сообщил «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ (вуз-участник проекта «5-100»), Олег Батищев.

«С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус — высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов — так что это может быть и простым совпадением», — отметил эксперт.

Сами авторы препринта утверждают, что, судя по их моделям, SARS-CoV-2 вместе с другими вирусами, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается сезон пыльцы — осенью и зимой.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19