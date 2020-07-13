Новая транспортная развязка появится в Ульяновске

Для выезда из университетского городка в Ульяновске построят развязку. Сейчас жители микрорайона испытывают трудности при передвижении с улицы Хлебозаводской в сторону центра. Многим приходится делать 4-километровый крюк и добираться через Пушкаревское кольцо, отмечает 1ul.ru.

«На сегодняшний день это самый оптимальный маршрут, однако, это очень затратно по времени. Транспортная развязка на перекрестке улиц Хлебозаводская-Минаева просто необходима», – уточнил сопредседатель регионального отделения Всероссийского движения «В защиту человека труда» Владимир Вальцев.

После одобрения губернатора Ульяновской области Сергея Морозова начали готовить техническое задание на строительство транспортной развязки. Проект реализуют на средства программы «Мосты и путепроводы».

Напомним, в Ульяновске до 27 июля планируют обновить асфальт на Императорском мосту. Ремонт делают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Переправу закрыли для движения автомобилей. Чтобы не создавать лишних неудобств для водителей и пассажиров общественного транспорта, ставить запрещающие знаки у моста решили только в выходные дни.