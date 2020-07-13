Заболеваемость туберкулезом сократилась в Московской области

За первое полугодие 2020 года в Московской области сократилась заболеваемость туребкулезом. По мнению специалистов, положительная динамика связана с установкой в медицинских учреждениях нового оборудования.

По словам главного внештатного специалиста-фтизиатра Подмосковья Сергея Смердина, за первое полугодие в регионе туберкулез впервые выявлен у 762 человек. Это на 162 пациента меньше, чем за аналогичный период 2019 года, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Смердин уточнил, что для медицинских учреждений было закуплено 23 флюорографа. Кроме того, в регионе открыт центр госпитализации больных туберкулезом.

В марте сообщалось о выявлении в одной из школ Самарской области четырех случаев туберкулеза у учеников. Все они учащиеся разных классов. В школе провели санитарно-профилактические мероприятия по ликвидации очага туберкулеза.