Москвич утонул во время купания в Калининградской области

Житель Москвы утонул во время купания на Балтийской косе в Калининградской области. Поисковые работы проводили полицейские и спасатели.

По данным местной администрации, пропажу 36-летнего мужчины заметили знакомые, с которыми он отдыхал. Житель Москвы отправился купаться на 4-й км побережья косы. Полиция и спасатели провели поисковые работы вдоль побережья, а также на воде, но мужчину не нашли. Об этом пишет «Калининград.Ru».

В начале июля на Балтийской косе в отбойное течение попали два парня. Их спас оказавшийся рядом серфингист.

Ранее сообщалось, что в Татарстане во время купания погибли 49-летний мужчина и его 15-летний сын. Мальчик начал тонуть, отец бросился ему на помощь. Выплыть на берег не удалось обоим.