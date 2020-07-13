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Отец и сын утонули в Татарстане во время купания

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В Татарстане утонули 49-летний мужчина и его 15-летний сын. Тела погибших из воды достали спасатели.

Трагедия произошла на реке Меше в Пестречинском районе. Отец и двое сыновей отправились купаться вечером 12 июля. Через некоторое время младший мальчик вернулся домой и рассказал, что старший брат начал тонуть, а отец бросился его спасать. Выплыть на берег не удалось обоим, сообщает ИА «Татар-информ».

Тело подростка спасатели нашли утром 13 июля. Поиски мужчины продолжались весь день. Тело удалось обнаружить вечером.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на протоке Дурная утонули двое мужчин. Они попали в воронку, пытаясь спасти 16-летнего подростка. Мальчику удалось выбраться на берег.

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