Отец и сын утонули в Татарстане во время купания

В Татарстане утонули 49-летний мужчина и его 15-летний сын. Тела погибших из воды достали спасатели.

Трагедия произошла на реке Меше в Пестречинском районе. Отец и двое сыновей отправились купаться вечером 12 июля. Через некоторое время младший мальчик вернулся домой и рассказал, что старший брат начал тонуть, а отец бросился его спасать. Выплыть на берег не удалось обоим, сообщает ИА «Татар-информ».

Тело подростка спасатели нашли утром 13 июля. Поиски мужчины продолжались весь день. Тело удалось обнаружить вечером.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на протоке Дурная утонули двое мужчин. Они попали в воронку, пытаясь спасти 16-летнего подростка. Мальчику удалось выбраться на берег.