Прокурор подала в суд на правительство США из-за иностранных студентов

Власти 17 штатов США и федерального округа Колумбия подали в понедельник в суд с целью заблокировать решение американской службы иммиграционного и таможенного контроля, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут проходить онлайн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает 13 июля газета The New York Times со ссылкой на генерального прокурора штата Массачусетс Мауру Хейли, подавшую иск в окружной суд Бостона.

«Администрация Трампа даже не попыталась объяснить причины этого бессмысленного решения, в результате которого учебные заведения оказались перед выбором: обучать поступивших к ним иностранных студентов или обеспечивать здоровье и безопасность в кампусах», — приводит издание слова Хейли.

Газета отмечает, что в 17 штатах и в федеральном округе Колумбия находятся 1124 университета и колледжа. В них в 2019 году обучались 373 тыс. студентов из-за границы. Они принесли американской экономике $14 млрд в этом году.

По данным NYT, на прошлой неделе в Калифорнии подали иск на Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, требуя оспорить в суде решение по визам для иностранных студентов. Жалобу рассмотрят в окружном суде Бостона в Массачусетсе.

Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила 6 июля, что иностранные студенты, учащиеся в этой стране, должны будут покинуть ее, если осенью их занятия из-за пандемии полностью переведут в онлайн-режим. Это те, кто пребывает в Соединенных Штатах по неиммиграционным визам типа F-1 и М-1.

Госдеп на протяжении одного семестра не будет выдавать визы студентам-иностранцам, которых приняли на программы, доступные минимум один семестр онлайн. Меры не будут применяться к тем, чьи занятия пройдут онлайн только частично.

На данный момент США лидируют в мире по количеству зафиксированных случаев коронавируса. По данным сайта Worldometer на 13 июля, в этой стране более 3,4 млн случаев этого заболевания и свыше 137 тыс. жертв.