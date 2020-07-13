Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело

Отец признанной погибшей звезды американского сериала «Хор» Наи Риверы решил найти тело дочери самостоятельно — очевидцы заметили его ныряющим в водоем. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило издание The Mirror.

По его данным, отец актрисы не смирился с тем, что полиция прекратила поисковую операцию. Отца Наи засняли полностью одетым, когда он плавал в озере Пиру, где, предположительно, утонула актриса. 10 июля ее официально объявили погибшей, пишет сайт kp.ru. Операцию по спасению заменили на мероприятия по поиску тела актрисы, отмечает телеканал «360».

Ver estas fotos de los padres de Naya Rivera, su mamá orando por ella frente al lago y su papá entrando por desesperación a nadar para encontrar a su hija, es tan impresionando y feo. #nayarivera pic.twitter.com/ftRT4qnv7Z — Miss Acapulco (@josemariacatana) July 12, 2020

Ная Ривера 8 июля приехала на озеро вместе с четырехлетним сыном, арендовала лодку и отправилась плавать. Спустя несколько часов на лодочной станции заметили, что судно дрейфует. На нем нашли спящего мальчика. Артистки с ним не было. Ребенок рассказал, как она прыгнула в воду и не вернулась.

В первый день на поиск актрисы были направлены 50 спасателей, которые тщательно обыскали местность с вертолетом, экипажами лодок, водолазами и беспилотными летательными аппаратами.

Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор». 33-летняя актриса стала третьей погибшей из основного состава шоу.