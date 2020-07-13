Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности России
Мир
Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках на границе
Культура
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
Мир
Эксперты ВОЗ в Китае определят природу происхождения коронавируса
Общество
В Росгидромете сообщили о возможности новых подтоплений в Подмосковье с 14 июля

Отец признанной погибшей Наи Риверы решил сам найти ее тело

0
Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отец признанной погибшей звезды американского сериала «Хор» Наи Риверы решил найти тело дочери самостоятельно — очевидцы заметили его ныряющим в водоем. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило издание The Mirror.

По его данным, отец актрисы не смирился с тем, что полиция прекратила поисковую операцию. Отца Наи засняли полностью одетым, когда он плавал в озере Пиру, где, предположительно, утонула актриса. 10 июля ее официально объявили погибшей, пишет сайт kp.ru. Операцию по спасению заменили на мероприятия по поиску тела актрисы, отмечает телеканал «360».

Ная Ривера 8 июля приехала на озеро вместе с четырехлетним сыном, арендовала лодку и отправилась плавать. Спустя несколько часов на лодочной станции заметили, что судно дрейфует. На нем нашли спящего мальчика. Артистки с ним не было. Ребенок рассказал, как она прыгнула в воду и не вернулась.

В первый день на поиск актрисы были направлены 50 спасателей, которые тщательно обыскали местность с вертолетом, экипажами лодок, водолазами и беспилотными летательными аппаратами.

Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор». 33-летняя актриса стала третьей погибшей из основного состава шоу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020