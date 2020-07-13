Новый комплекс для воркаута устанавливают в центре Сочи

В центре Сочи на улице Новоселов устанавливают новую площадку для воркаута. Ее оборудуют на месте заброшенного участка. Уже залили бетонное основание, установлено оборудование, строители наносят специальное прорезиненное покрытие.

Как пишет ИА «Кубанские новости», в апреле к главе города Алексею Копайгородскому обратились местные жители с просьбой построить в микрорайоне Гагаринский спортивную площадку. Мэр поручил проработать этот вопрос.

По словам замглавы администрации Центрального района Сергея Дрампова, уже готова «дорожная карта» по решению подобных задач. Она рассчитана на несколько лет.

В ближайшее время планируется установка тренажеров на набережной реки Псахе и в центре Сочи. В течение месяца воркаут-площадка появится и в микрорайоне Мамайка.

Ранее спортивная площадка с тренажерами появилась на улице Лазарева в Лазаревском районе Сочи. Турники для отжимания разных уровней, прямые брусья, лесенки и комплекс из брусьев клином расположены на участке в 60 кв. м.

Главная особенность места — расположение в шаговой доступности от жилых массивов. Здесь проводят фитнес-занятия, зарядку для людей старше 60 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья.