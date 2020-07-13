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Новый комплекс для воркаута устанавливают в центре Сочи

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В центре Сочи на улице Новоселов устанавливают новую площадку для воркаута. Ее оборудуют на месте заброшенного участка. Уже залили бетонное основание, установлено оборудование, строители наносят специальное прорезиненное покрытие.

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Как пишет ИА «Кубанские новости», в апреле к главе города Алексею Копайгородскому обратились местные жители с просьбой построить в микрорайоне Гагаринский спортивную площадку. Мэр поручил проработать этот вопрос.

По словам замглавы администрации Центрального района Сергея Дрампова, уже готова «дорожная карта» по решению подобных задач. Она рассчитана на несколько лет.

В ближайшее время планируется установка тренажеров на набережной реки Псахе и в центре Сочи. В течение месяца воркаут-площадка появится и в микрорайоне Мамайка.

Ранее спортивная площадка с тренажерами появилась на улице Лазарева в Лазаревском районе Сочи. Турники для отжимания разных уровней, прямые брусья, лесенки и комплекс из брусьев клином расположены на участке в 60 кв. м.

Главная особенность места — расположение в шаговой доступности от жилых массивов. Здесь проводят фитнес-занятия, зарядку для людей старше 60 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья.

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