Жительница Тольятти получила платежку за ЖКУ на 30 млрд рублей

Жительнице Самарской области прислали квитанцию, согласно которой она должна заплатить за тепло 30,4 млрд рублей. Об этом в понедельник, 13 июля, «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как пояснили в компании, такая сумма — результат технического сбоя, на самом деле счет на такую сумму компания не выставляла.

«Ошибка произошла на стороне платежного сервиса «Квартплата 24»: при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма», — пояснила сотрудница компании.

Сбой по этому лицевому счету длился всего 11 минут, уточнил сайт kp.ru со ссылкой на представителя компании. Она отметила, что техническую неисправность уже устранили, пишет «Ридус».

Ранее жительница Самарской области в паблике «Тольятти» в соцсети «ВКонтакте» выложила скрин счета за отопление, где в графе «сумма» было указано 30 432 243 018 рублей 90 копеек, отмечает телеканал «360».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», аналогичный случай произошел в Самарской области в марте. Местной жительнице пришел счет на оплату ЖКУ в размере 12,5 млн рублей.

1 июля исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева рассказала «Известиям», что «умные» счетчики избавят россиян от необходимости ежемесячно сдавать показания с приборов учета электроэнергии, а также поверять сами устройства.

Ранее в этот день в России начал действовать закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики. «Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.