Блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности
Скончалась 24-летняя блогер Николь Теи, она была на восьмом месяце беременности. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила мать девушки в Instagram.
По ее словам, девушка скончалась утром в субботу, жизнь ребенка сохранить не удалось.
Женщина обратилась к подписчикам с просьбой дать время родным успокоиться.
О причинах смерти Теи не сообщается.
Количество подписчиков в Instagram Теи превышает 175 тыс. Девушка увлекалась уличными танцами и активно вела соцсети.