Блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности

Скончалась 24-летняя блогер Николь Теи, она была на восьмом месяце беременности. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила мать девушки в Instagram.

По ее словам, девушка скончалась утром в субботу, жизнь ребенка сохранить не удалось.

Женщина обратилась к подписчикам с просьбой дать время родным успокоиться.

О причинах смерти Теи не сообщается.

Количество подписчиков в Instagram Теи превышает 175 тыс. Девушка увлекалась уличными танцами и активно вела соцсети.