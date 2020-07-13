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Штормовое предупреждение объявили в Курской области

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В ближайшие сутки в Курской области ожидается ухудшение погоды. Из-за сильных дождей и гроз в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, 14 июля в Курской области местами ожидаются очень сильные дожди. Количество осадков составит 50 мм и более. Об этом пишет «Курская правда».

В отдельных районах возможны грозы. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Курске ожидаются сильные дожди, при этом температура воздуха составит +21 градус.

Ранее предупреждение об ухудшении погоды выпустили сотрудники МЧС в Татарстане. Вечером 13 июля и днем 14 июля в республике пройдут грозы с усилением ветра.

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