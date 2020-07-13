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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды

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В Татарстане в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды. МЧС предупреждает о сильном ветре и грозах.

По данным ведомства, погода ухудшится вечером 13 июля. На территории республики пройдут грозы с усилением ветра до 15–20 м/с. Об этом сообщает InKazan.ru. Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до вечера 14 июля.

Местами на территории Татарстана возможен град. Ближе к концу дня 14 июля ветер усилится до 23 м/с.

Гроза прогнозируется на территории Казани.

Ранее сообщалось, что с 13 июля в европейской части России ожидается прохладная погода, до +14 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди. Предполагается, что нормальный температурный фон вернется в Москву к 20-м числам июля.

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