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Белуху заметили в районе пляжа во Владивостоке

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Небольшую белуху заметили у побережья во Владивостоке. Она плавала рядом с косой на маяке в районе Эгершельда. Купающиеся на пляже на Токаревской кошке могли наблюдать за млекопитающим, которое плескалось в нескольких метрах от них.

Как рассказала ИА PrimaMedia жительница Владивостока Ольга, белуха подплывала прямо к купающимся, а те ныряли и плавали вместе с ней. Плавающую белуху 10 июля видели возле вокзала морских прибрежных сообщений в бухте Золотой Рог. Она показывалась из воды в районе стоянки корабля Росморпорта.

Специалисты допускают, что это одна из бывших узниц «китовой тюрьмы». Недавно несколько белух из скандального центра поселились у берегов Приморья. Датчики, установленные на них, показали, что животные успешно пережили зиму и весну.

В начале апреля сообщалось, что в России в 2021 году могут начать отлавливать косаток, белух, моржей и морских котиков. Заказчиком выступит Росрыболовство.

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