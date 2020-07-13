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Аудиторы выявили нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В результате углубленного аудита были выявлены нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).. Об этом в понедельник, 13 июля, рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в ходе пресс-конференции.

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«Вопреки утверждениям [генерального директора РУСАДА Юрия] Гануса углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности. Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами», — цитирует его «РИА Новости».

Глава ОКР сообщил, что Юрий Ганус будет занимать пост генерального директора РУСАДА до решения наблюдательного совета по фактам проверки.

«ОКР и ПКР полностью доверяют уровню профессионализма наблюдательного совета РУСАДА и будут ожидать рекомендаций набсовета по итогам заседания, которое будет посвящено результатам аудита», — заявил Поздняков.

Он уточнил, что проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами, а ее результаты были переданы непосредственно учредителям. Итоги аудита будут опубликованы в понедельник.

«Не хотел бы комментировать цифры. Сразу после пресс-конференции мы опубликуем отчет на наших ресурсах, и вы сможете с ним ознакомится. Наша главная позиция — быть равноудаленными. Но в связи со словами гендиректора мы посчитали необходимым в рамках надлежащего управления сделать эту информацию открытой», — отметил глава ОКР.

9 июля Telegram-канал «Постправда» опубликовал компрометирующие Гануса факты злоупотребления служебным положением и нормами закона, коррупции и нецелевом расходовании средств. По информации канала, за 2018 и 2019 годы Ганус мог присвоить себе около 110 млн рублей. Гануса обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за «совмещение» и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.

Как пишет ТАСС, сам гендиректор РУСАДА назвал публикацию «ударом недоброжелателей» и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.

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